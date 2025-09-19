Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit negativen Vorzeichen

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 202,20 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 202,20 EUR. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 201,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 203,20 EUR. Zuletzt wechselten 21.476 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Mit einem Zuwachs von 4,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 95,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 111,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,67 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 209,21 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,49 EUR je Aktie belaufen.

