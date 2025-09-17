Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Nachmittag fester

Heidelberg Materials im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 203,10 EUR zu.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 203,10 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 204,50 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 204,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 153.609 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 212,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 95,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 52,98 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,67 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 209,21 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,42 EUR je Aktie aus.

