Marktbericht

Börse Zürich in Grün: Das macht der SMI aktuell

18.09.25 12:25 Uhr
Börse Zürich in Grün: Das macht der SMI aktuell | finanzen.net

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,40 Prozent fester bei 12.046,65 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,388 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,265 Prozent auf 12.030,72 Punkte an der Kurstafel, nach 11.998,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12.064,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11.996,09 Zählern.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 1,43 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 18.08.2025, stand der SMI bei 12.071,88 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 18.06.2025, einen Wert von 11.959,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.09.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11.982,30 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 3,64 Prozent aufwärts. Bei 13.199,05 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. 10.699,66 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,46 Prozent auf 171,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,74 Prozent auf 56,18 CHF), Sonova (+ 1,66 Prozent auf 239,00 CHF), Partners Group (+ 1,52 Prozent auf 1.104,50 CHF) und Holcim (+ 1,29 Prozent auf 69,02 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Lonza (-2,57 Prozent auf 531,80 CHF), Swisscom (-0,60 Prozent auf 580,00 CHF), Novartis (-0,28 Prozent auf 96,31 CHF), Swiss Life (+ 0,07 Prozent auf 821,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,22 Prozent auf 558,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 786.489 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 220,474 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,79 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

