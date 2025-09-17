Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Heidelberg Materials zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Bei der Heidelberg Materials-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 202,60 EUR.
Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der Heidelberg Materials-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 202,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 204,50 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 202,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 204,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 47.189 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.
Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 212,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,86 Prozent.
Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,67 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 209,21 EUR.
Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,58 Mrd. EUR gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,42 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.
Datum
Rating
Analyst
|17.09.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
