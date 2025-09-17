Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag höher

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 202,70 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 202,70 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 204,40 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 204,00 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.831 Stück gehandelt.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 212,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 95,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,67 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 209,21 EUR an.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

