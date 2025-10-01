HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Kurs der HENSOLDT

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 107,10 EUR abwärts.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 107,10 EUR. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 106,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.289 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 111,70 EUR erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 4,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 27,28 EUR fiel das Papier am 12.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 74,53 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,619 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 102,60 EUR angegeben.

HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 520,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 549,00 Mio. EUR ausgewiesen.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.

