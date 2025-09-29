HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Mittag positiv
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 110,00 EUR zu.
Um 11:48 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 110,00 EUR zu. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 110,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 109,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 174.541 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 110,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 0,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Mit Abgaben von 75,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,619 EUR je HENSOLDT-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 102,60 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 31.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 549,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 520,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Am 07.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|31.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
