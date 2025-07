HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 94,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 95,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 10.514 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (108,90 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 12,86 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,638 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 77,00 EUR.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 329,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je HENSOLDT-Aktie.

