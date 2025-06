HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT steigt am Donnerstagvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 101,30 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 101,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 101,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 54.960 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 02.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 105,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,85 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,643 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 75,40 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 07.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 395,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,06 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von HENSOLDT.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,77 EUR im Jahr 2025 aus.

