HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 7,2 Prozent auf 108,30 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 15:52 Uhr 7,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 108,90 EUR. Mit einem Wert von 100,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 806.559 HENSOLDT-Aktien.

Am 05.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,55 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Mit einem Kursverlust von 74,81 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,643 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,40 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Am 07.05.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. HENSOLDT hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 395,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,06 Prozent gesteigert.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von HENSOLDT.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,77 EUR je Aktie aus.

