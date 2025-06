HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagnachmittag im Sinkflug

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,6 Prozent auf 100,00 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 100,00 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 98,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.333.142 HENSOLDT-Aktien.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 108,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 27,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 72,72 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,643 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,40 EUR.

Am 07.05.2025 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT -0,13 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 395,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte HENSOLDT die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

