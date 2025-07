HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 100,00 EUR.

Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 100,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die HENSOLDT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 99,90 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 288.128 HENSOLDT-Aktien.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 108,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 8,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 266,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,626 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 93,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 07.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 395,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Aktie aus.

