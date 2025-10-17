HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag im Sinkflug

Aktienentwicklung

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 7,3 Prozent auf 91,35 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 7,3 Prozent auf 91,35 EUR abwärts. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 91,25 EUR ab. Bei 93,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 233.331 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Am 06.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 28,85 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2024 bei 29,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,616 EUR belaufen. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 102,60 EUR.

HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 549,00 Mio. EUR gegenüber 520,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

