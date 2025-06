HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 93,90 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 93,90 EUR zu. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 467.431 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,97 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 244,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,638 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,60 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Am 07.05.2025 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 329,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. HENSOLDT dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

