HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Mittag an

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 92,70 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 92,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 92,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 128.308 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 108,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 17,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 239,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,638 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 83,60 EUR.

Am 07.05.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395,00 Mio. EUR im Vergleich zu 329,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,80 EUR fest.

