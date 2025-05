HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag kaum verändert

Kursverlauf

Die Aktie von HENSOLDT zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die HENSOLDT-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 90,05 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 90,05 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,95 EUR zu. Bei 86,40 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 791.699 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 92,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 3,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2024 Kursverluste bis auf 27,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 69,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,649 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 63,40 EUR.

HENSOLDT gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Aktien von RENK und HENSOLDT mit neuen Rekorden: Was Rüstungstitel antreibt

TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: Über diese Dividende können sich HENSOLDT-Anleger freuen

Aktien von Rheinmetall, RENK & Co. mit weiteren Rekorden: EU mit Milliardendarlehen für neue Rüstungsprojekte