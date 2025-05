HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Mittag fester

HENSOLDT im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 91,20 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 91,20 EUR zu. Bei 91,95 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 91,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 596.428 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 92,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 1,70 Prozent wieder erreichen. Am 12.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 70,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,649 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 63,40 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Am 07.05.2025 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395,00 Mio. EUR im Vergleich zu 329,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

