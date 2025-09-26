DAX23.789 +0,2%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,37 -0,5%Gold3.818 +1,5%
HENSOLDT im Fokus

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT steigt am Vormittag

29.09.25 09:29 Uhr
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
108,00 EUR 4,40 EUR 4,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 104,60 EUR. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 105,50 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.091 HENSOLDT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,11 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Abschläge von 73,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,619 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 102,60 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 520,00 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.11.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier: UBS hebt Ziel für Rheinmetall kräftig an

Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT vor neuen Wachstumschancen?

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
