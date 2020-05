Die Erholung der US-Börsen im späten Handel stützt auch den deutschen Markt am Dienstag. Die wachsende Unruhe vor einem erneuten Handelsstreit zwischen den USA und China, die am Montag das Börsengeschehen noch fest im Griff hatte, scheint erstmal in den Hintergrund zu geraten, genauso wie die mehr als schwach ausgefallenen Konjunkturdaten.

Die deutsche Börse setzt am Dienstag zur Gegenbewegung an.

Die Märkte in Europa folgen am Dienstag den positiven Vorgaben aus den USA und Hongkong. Sorgen vor einem wieder aufkeimenden sino-amerikanischen Handelsstreit sowie den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise geraten derweil in den Hintergrund.

An Europas Börsen greifen Anleger am Dienstag zu.

Wachsende Spannungen zwischen den USA und China belasten die Kurse. In einem Geheimdienstpapier wird China vorgeworfen, den Ausbruch der Corona-Erkrankung zunächst vertuscht zu haben. Außerdem wird von Seiten der US-Regierung spekuliert, ob das Virus womöglich aus einem Forschungslabor in der chinesischen Stadt Wuhan stammt. Angesichts dessen hat US-Präsident Donald Trump nun wieder mit einem Handelskrieg und neuen Strafzöllen gedroht.

An der Wall Street ging es mit dem Dow Jones in der Montagssitzung zunächst lange Zeit abwärts. Erst im späten Handel konnte der US-Leitindex über die Nulllinie klettern, wo er um 0,11 Prozent fester bei 23.749,76 Punkten schloss. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls tiefer und beendete die Sitzung um 1,23 Prozent fester bei 8.710,71 Zählern.

An der Börse in Hongkong ging es am Dienstag aufwärts.

In Japan sowie auf dem chinesischen Festland fand am zweiten Handelstag der Woche feiertagsbedingt kein Handel statt. Am Freitag hatte der Nikkei 2,84 Prozent tiefer bei 19.619,35 Zählern geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland verblieb der Shanghai Composite feiertagsbedingt bei 2.860,08 Indexpunkten. In Hongkong wurden im Dienstagshandel Gewinne verzeichnet. Der Hang Seng legte letztlich 1,08 Prozent zu auf 23.868,66 Indexeinheiten.

Die Börse in Hongkong folgte am Dienstag den letztlich positiven Vorgaben des US-Handels. Die Sorge vor einem wieder aufflammenden Handelsstreit zwischen den USA und China rückte bei den Anlegern am Dienstag wieder in den Hintergrund. "Der Markt ist schnell wieder desensibilisiert gegenüber dem Handelskriegsgetöse, das als politisches Getue abgeschrieben wird", kommentierte Stephen Innes, Chief Global Markets Stratege bei AxiCorp gegenüber Dow Jones. "Aber es bleibt abzuwarten, ob die Aktienmarktschwäche am Montag ein einmaliges Ereignis war oder aber der Beginn einer deutlicheren Belastung, da die Suche nach der Schuld für das Coronavirus und die bevorstehende US-Wahl eine giftige Mischung für die Beziehungen zwischen den USA und China sind."

