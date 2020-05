Nach MasterCard- und Visa-Ausstieg: Zahlungsdienstleister unterstützt Facebooks Libra

• Libra verliert mit MasterCard und Visa namhafte Partner• Neues Whitepaper mit Änderungen, um regulatorische Bedenken auszuräumen• Zahlungsdienstleister Checkout.com schließt sich dem Projekt an

Facebook plant bereits seit geraumer Zeit die Einführung seiner eigenen digitalen Währung Libra. Doch das Projekt hatte in der Vergangenheit mehrfach mit Rückschlägen zu kämpfen. Entscheidungsträger standen dem Vorhaben des Social Media-Konzerns kritisch gegenüber und Datenschützer äußerten Bedenken - noch zu viele wichtige Fragen blieben unbeantwortet.

Im Herbst vergangenen Jahres begannen dann auch Facebooks Projektpartner, aufgrund regulatorischer Belange, Zweifel zu äußern. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Und so kam es, dass Libra im Oktober 2019 nach und nach verschiedene Partner absprangen. Darunter die US-Giganten in Sachen Zahlungsverkehr, Visa und MasterCard, als auch der Online-Bezahldienst Stripe und die Internet Handelsplattform eBay. Zuvor hatte bereits PayPal einen Rückzieher gemacht.

Beim in der Schweiz ansässigen Unternehmen, der Libra Association, hat man seine Pläne zur eigenen Digitalwährung geändert. Das Fintech erläutert im neuen Whitepaper vier wichtige Änderungen, die vorgenommen worden seien, um regulatorische Bedenken auszuräumen:

1. Das Angebot von mehreren Stablecoins, die an verschiedene Regierungswährungen gebunden sind zusätzlich zum Libra-Token für mehrere Währungen.

2. Die Verbesserung der Sicherheit des Libra-Zahlungssystems durch einen soliden Compliance-Rahmen.

3. Der Verzicht auf den zukünftigen Übergang zu einem erlaubnislosen Blockchain-System unter Beibehaltung seiner wichtigsten wirtschaftlichen Eigenschaften.

4. Der Einbau starker Schutzmaßnahmen in das Design der Libra-Reserve.

Bei Facebook zeigt man sich hocherfreut: Nachdem im vergangenen Jahr einige Partner abgesprungen sind, konnte das Unternehmen nun neue Unterstützer finden - darunter Zahlungsdienstleister Checkout.com. Die Gruppe sei "begeistert", Checkout.com als Mitglied willkommen zu heißen.

Welcome to @Checkout, the newest member of the Libra Association! We're excited to work together to break down financial barriers for billions of people by building a safe, transparent, and easy-to-use global payment system. https://t.co/m4hDUzJezP