Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch deutlich schwächer. Nachdem der DAX zu Handelsbeginn nachgegeben hatte, rutschte er im weiteren Tagesverlauf noch wesentlich tiefer in die Verlustzone. Letztlich beendete er den Tag mit einem satten Verlust von 3,9 Prozent bei 10.279,76 Stellen. Auch der TecDAX gab im Verlauf kräftig ab, wogegen er noch leicht gestiegen war. Er ging schlussendlich 2,99 Prozent im Minus bei 2.793,80 Einheiten aus dem Handel. Obwohl der deutsche Leitindex seit dem Tief des Corona-Crashs Mitte März beinahe 30 Prozent aufholen konnte, schien ihm nun die Puste ausgegangen zu sein. Anleger reagierten enttäuscht auf Presseberichte, wonach der Bund den Ländern anscheinend vorschlagen will, die bestehenden Kontaktbeschränkungen für die Bürger noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten. Dies kam an der Börse nicht gut an, vielmehr hatten zahlreiche Marktteilnehmer auf eine rasche, schrittweise Lockerung der Restriktionen in Deutschland gehofft. Hinzu kamen katastrophale US-Konjunkturdaten, die bereits jetzt ein düsteres Bild der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise zeichnen.





Die europäischen Börsen wiesen am Mittwoch klare Verluste aus. Der EuroSTOXX 50 eröffnete mit einem leichten Verlust, baute diesen im weiteren Handelsverlauf jedoch noch erheblich aus. Letztlich blieb ein Minus von 3,75 Prozent bei 2.808,20 Punkten an der Kurstafel stehen. Damit kam es nach der jüngsten Rally zu Gewinnmitnahmen. Außerdem gab es einige belastende Nachrichten: So bereiteten die jüngsten Fallzahlen aus Frankreich und den USA Sorgen und US-Präsident Donald Trump drehte der Weltgesundheitsorganisation WHO mitten in der Corona-Krise den Geldhahn zu. Außerdem gab es Presseberichte, wonach die Bundesregierung die Kontaktbeschränkungen in Deutschland verlängern möchte.





Zur Wochenmitte nahmen Anleger an der Wall Street die Beine in die Hand. Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial gab im Mittwochshandel 1,85 Prozent auf 23.506,85 Punkte nach. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite verlor daneben 1,44 Prozent auf 8.393,18 Zähler. Nachdem am Vortag noch Hoffnung um eine Abflachung der Corona-Ausbreitungskurve grassierte, wurden Anleger am Mittwoch erneut von Unsicherheit ergriffen. Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der globalen Pandemie bleibt groß. So zeigten veröffentlichte US-Konjunkturdaten zum US-Einzelhandel und zur Industrieproduktion zum Teil desaströse Ergebnisse. Der Empire State Manufacturing Index fiel auf ein Allzeittief, die US-Industrieproduktion verzeichnete den stärksten Rückgang seit 1946. Unternehmensseitig stehen Goldman Sachs, die Bank of America sowie die Citigroup mit Zahlen im Blick der Anleger. Allesamt enttäuschten mit ihren Ergebnissen. Daneben überraschte Apple mit der Vorstellung seines neuen iPhone SE. Die US-Notenbank veröffentlichte am Abend ihren Konjunkturbericht Beige Book. Ihrer Einschätzung nach hat die Corona-Krise die amerikanische Wirtschaft hart getroffen."Die wirtschaftliche Aktivität schrumpfte in allen US-Regionen stark und abrupt als Folge der Pandemie", teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht ("Beige Book") mit. Im vorhergehenden Bericht Anfang März hatte sie noch von einem "mäßigen bis moderatem" Wachstumstempo gesprochen.