DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Salesforce mit Gewinnsprung -- UBS verzeichnet Rekordgewinn -- TUI trennt sich von RTK-Beteiligung -- Volkswagen, BVB, AMD im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt steht am Donnerstag vor einem etwas höheren Handelsstart. Der DAX wird vom Broker IG gut eine Stunde vor Handelsstart bei 15.920 Punkten (plus 0,2 Prozent) taxiert. Der TecDAX dürfte ebenfalls freundlich eröffnen. Erneut steht die 16.000-Punkte-Schallmauer im Fokus der deutschen Anleger, nachdem die Wall Street am gestrigen Mittwoch fester tendierte. Im Blickpunkt stehen am Donnerstag die Protokolle der Juli-Zinssitzung der Europäischen Zentralbank. Markteilnehmer erhoffen sich neue Informationen darüber, ob die Euro-Wächter auf ihrer kommenden Sitzung am 14. September die Zinsen erneut straffen werden. Ebenfalls für Aufmerksamkeit sorgen werden die vom EU-Statistikamt veröffentlichten Preisdaten für August. Von Reuters befragte Experten erwarten einen weiteren Rückgang der Inflationsrate auf 5,1 Prozent von 5,3 Prozent im Juli - dennoch ist die 2-Prozent-Zielmarke der EZB noch weit entfernt.





An den europäischen Börsen dürften Anleger auch am Donnerstag vorsichtig optimistisch agieren. Beim EURO STOXX 50 bahnt sich eine freundliche Eröffnung an. Zwar gehen Europas Börsen wohl erneut mit festeren Notierungen in den Donnerstagshandel, jedoch schwächt sich der Preisauftrieb zusehends ab. Zu groß sind weiterhin die Rezessions- und Zinssorgen, die die Kauffreude der Anleger abbremsen. Auf Unternehmensseite sorgten besonders die Quartalszahlen der UBS für Aufmerksamkeit - nicht zuletzt deshalb, weil die letzte verbliebene Schweizer Großbank darin die vollständige Integration der notübernommenen Credit Suisse ankündigte.





Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit positiven Vorzeichen. Der Dow Jones Index ging kaum verändert in den Mittwochshandel und zeigte sich auch im weiteren Handelsverlauf nahe der Nulllinie. Letztendlich gewann er 0,11 Prozent auf 34.890,77 Punkte. Der NASDAQ Composite notierte zur Startglocke etwas höher. Anschließend bewegte sich auf grünem Terrain, wo er die Sitzung 0,54 Prozent fester bei 14.019,31 Punkten beendete. Nach der kürzlichen Erholung der Kurse zeigen sich die Investoren an der Wall Street am Mittwoch zurückhaltend. Gemäßigte Wirtschaftsindikatoren aus den USA hatten am vorherigen Tag die Erwartungen einer möglichen Zinspause seitens der US-Notenbank Fed im September wiederbelebt und die Aktienkurse angehoben. Die Marktteilnehmer sind jedoch noch uneinig darüber, ob diese jüngste Kursverbesserung lediglich eine kurzzeitige Unterbrechung darstellt oder einen Trendwechsel markiert. Die Aufmerksamkeit lag daher auf Hinweisen zur Wirtschaftslage. Zu optimistische Daten könnte die Fed dazu veranlassen, den Leitzins im Bemühen um die Eindämmung der hohen Inflation weiter zu erhöhen. Allerdings bergen deutliche Zinssteigerungen auch das Risiko einer tieferen Wirtschaftskrise, da Kredite teurer werden. Unternehmen könnten Investitionen zurückschrauben und Verbraucher könnten teure, kreditfinanzierte Anschaffungen vorerst zurückstellen. Die Arbeitsmarktzahlen des Dienstleisters ADP, die schon vor Börsenstart veröffentlicht wurden, brachten keine neuen Erkenntnisse. Entscheidender wird der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag sein. Laut den ADP-Daten wurden im August in der Privatwirtschaft nicht ganz so viele Stellen geschaffen wie erwartet. Dennoch wurde der hohe Beschäftigungsaufbau des Vormonats nach oben korrigiert.