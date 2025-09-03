Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Abend freundlich

Hewlett Packard Enterprise im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 23,40 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 2,5 Prozent auf 23,40 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 24,17 USD. Bei 23,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 4.566.082 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2025 bei 24,66 USD. Mit einem Zuwachs von 5,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Abschläge von 48,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,540 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus.

Hewlett Packard Enterprise ließ sich am 03.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hewlett Packard Enterprise hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,24 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 7,59 Mrd. USD gegenüber 7,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,87 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie belaufen.

