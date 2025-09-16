Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise tendiert am Mittwochabend fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktionäre schickten das Papier von Hewlett Packard Enterprise nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 24,85 USD.

Im New York-Handel gewannen die Hewlett Packard Enterprise-Papiere um 20:08 Uhr 1,7 Prozent. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,95 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 24,46 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.040.560 Hewlett Packard Enterprise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 25,10 USD markierte der Titel am 13.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,01 Prozent hinzugewinnen. Am 05.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,97 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 51,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2024 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,538 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9,20 Mrd. USD gegenüber 7,67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 präsentieren.

In der Hewlett Packard Enterprise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

