Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise verliert am Montagnachmittag

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 21,89 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie in der New York-Sitzung um 4,1 Prozent auf 21,89 USD ab. Bei 21,25 USD markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 21,84 USD. Bisher wurden heute 751.375 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 26,43 USD. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 17,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,97 USD. Dieser Wert wurde am 05.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 45,32 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,520 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,528 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,20 Mrd. USD – ein Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Hewlett Packard Enterprise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.12.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Hewlett Packard Enterprise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,89 USD je Aktie.

