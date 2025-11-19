Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise legt am Mittwochnachmittag zu
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt sprang die Hewlett Packard Enterprise-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 21,02 USD zu.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 21,02 USD zu. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,13 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 20,82 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 296.795 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.
Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,43 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 20,47 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.04.2025 auf bis zu 11,97 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,528 USD ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Hewlett Packard Enterprise wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.12.2025 vorlegen. Am 03.12.2026 wird Hewlett Packard Enterprise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
In der Hewlett Packard Enterprise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie
HPE-Aktie bricht ein: Enttäuschende Gewinnprognose für 2026
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|08.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.2019
|Hewlett Packard Enterprise Sell
|UBS AG
|06.12.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|14.06.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Pivotal Research Group
