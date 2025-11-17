Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Abend im Ausverkauf

DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.041 -1,0%
Hewlett Packard Enterprise im Fokus

17.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 8,7 Prozent auf 20,85 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 8,7 Prozent auf 20,85 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 20,74 USD. Bei 21,84 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.660.400 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Bei 26,43 USD erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 11,97 USD fiel das Papier am 05.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 42,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,528 USD aus.

Am 03.09.2025 hat Hewlett Packard Enterprise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,38 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,93 Prozent auf 9,20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.12.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

