Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Hewlett Packard Enterprise am Freitagabend zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt sprang die Hewlett Packard Enterprise-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 20,67 USD zu.
Um 20:08 Uhr stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 20,67 USD. Bei 20,79 USD erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 20,18 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 2.010.969 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.
Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,43 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,87 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2025 (11,97 USD). Abschläge von 42,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,528 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.
Am 03.09.2025 lud Hewlett Packard Enterprise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,20 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 04.12.2025 gerechnet. Hewlett Packard Enterprise dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.12.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,89 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie
HPE-Aktie bricht ein: Enttäuschende Gewinnprognose für 2026
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
