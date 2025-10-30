DAX24.114 ±-0,0%Est505.687 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.686 -1,1%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1564 -0,4%Öl64,99 +0,1%Gold4.003 +1,5%
Aktie im Blick

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

30.10.25 16:08 Uhr
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 24,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
20,79 EUR -0,26 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 24,29 USD. Kurzfristig markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 24,56 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 24,05 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,14 USD. Zuletzt wechselten 495.085 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 26,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Am 05.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,97 USD. Mit einem Kursverlust von 50,72 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,536 USD, nach 0,520 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,20 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise einen Umsatz von 7,67 Mrd. USD eingefahren.

Hewlett Packard Enterprise wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 02.12.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,90 USD fest.

Redaktion finanzen.net

