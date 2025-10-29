Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Abend mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Hewlett Packard Enterprise

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 24,32 USD.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 24,32 USD. Kurzfristig markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 24,59 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,55 USD. Zuletzt wurden via New York 1.651.956 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 26,43 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2025 Kursverluste bis auf 11,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,78 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,536 USD aus.

Hewlett Packard Enterprise ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 USD, nach 0,38 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 9,20 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,67 Mrd. USD umgesetzt.

Am 02.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,90 USD fest.

