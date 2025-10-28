Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise schiebt sich am Abend vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 24,66 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 24,66 USD zu. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,69 USD. Bei 24,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.888.543 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 26,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 7,18 Prozent Luft nach oben. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 51,46 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,536 USD.

Hewlett Packard Enterprise veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,20 Mrd. USD im Vergleich zu 7,67 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,90 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie belaufen.

