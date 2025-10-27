Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 23,81 USD.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 23,81 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 24,14 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,84 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 488.448 Hewlett Packard Enterprise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 11,00 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,97 USD am 05.04.2025. Mit Abgaben von 49,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,536 USD belaufen.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9,20 Mrd. USD gegenüber 7,67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Hewlett Packard Enterprise wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 02.12.2025 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,90 USD je Aktie belaufen.
