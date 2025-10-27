Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise gewinnt am Abend

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 23,97 USD zu.

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 23,97 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 24,21 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,84 USD. Zuletzt wechselten 2.525.319 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 10,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 50,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,536 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent auf 9,20 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,90 USD je Aktie belaufen.

