Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 24,46 USD.

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 24,46 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie legte bis auf 24,59 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 24,55 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 614.571 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 26,43 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 7,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2025 (11,97 USD). Mit einem Kursverlust von 51,06 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,536 USD aus.

Hewlett Packard Enterprise gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,20 Mrd. USD – ein Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 1,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

