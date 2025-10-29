DAX24.117 -0,7%Est505.702 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.957 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1661 +0,1%Öl65,27 +1,3%Gold3.998 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA Nokia 870737 adidas A1EWWW Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Beyond Meat A2N7XQ
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt
Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent  Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Blick auf Aktienkurs

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

29.10.25 16:08 Uhr
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 24,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
21,05 EUR 0,50 EUR 2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 24,46 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie legte bis auf 24,59 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 24,55 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 614.571 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 26,43 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 7,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2025 (11,97 USD). Mit einem Kursverlust von 51,06 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,536 USD aus.

Hewlett Packard Enterprise gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,20 Mrd. USD – ein Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 1,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie

HPE-Aktie bricht ein: Enttäuschende Gewinnprognose für 2026

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: Hewlett Packard Enterprise und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hewlett Packard Enterprise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hewlett Packard Enterprise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hewlett Packard Enterprise Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen