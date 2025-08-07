Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagvormittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere zuletzt 3,5 Prozent.

Die Aktie legte um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,5 Prozent auf 0,164 EUR zu. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,164 EUR. Bei 0,159 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3.765 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR an. Mit einem Zuwachs von 541,026 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,918 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 11.08.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,535 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net