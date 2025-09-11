Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Vormittag

DAX23.645 -0,3%ESt505.369 -0,3%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1717 -0,2%Öl66,32 ±0,0%Gold3.641 +0,2%
12.09.25 09:28 Uhr
Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 0,137 EUR.

Um 09:12 Uhr wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 0,137 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,137 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,137 EUR. Zuletzt wechselten 227 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,032 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 86,705 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,098 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,571 Prozent.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,78 NOK vermeldet. Umsatzseitig standen 192,58 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK einfahren.

