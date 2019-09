Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Die absoluten Top-Aktien für turbulente Zeiten

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Die absoluten Top-Aktien für turbulente Zeiten: 9 X Wachstum aus Deutschland

Die Konjunktur schwächt sich ab. Doch einige Konzerne trotzen dem Wirtschaftsabschwung. Neun ­Aktien aus der DAX-Familie, die auch in der Krise profitabel bleiben.

"Schon ­immer pro Aktien"

Tennisstar ­Michael Stich über Investments. Und weshalb viele seiner Kollegen nicht mit Geld umgehen können.

Johnson treibt es auf die Spitze

Sorge vor ungeregeltem Brexit drückt die Stimmung am Mark.

Schwacher Index

Weshalb der DAX auch nach seiner Überprüfung ein Manko hat.

Eine Frage der Beteiligung

Hausdurchsuchung bei der ­Deutschen Börse wegen Cum-Ex - auch sonst läuft nicht alles rund.

Wie Sand am Meer

Der globale Bauboom macht Sand zu ­einem begehrten Gut. Das Angebot wird knapper - wer profitiert.

Heiß geliebt und abserviert

Die Dating-App Tinder soll ­verkauft werden. Das spült neues Geld in die Kassen von ­Wall-Street-Legende Barry Diller.

Aktie im Brennpunkt

Chef Marc Fielmann bringt die Optikerkette Fielmann auf Expansionskurs.

Wen juckt’s?

Bei Amgen sinken die Erträge. Jetzt kauft der Biotechriese ein Medikament gegen Schuppenflechte. Das könnte wirken.

Klarstellungen der Bafin

Warum sich die Handelbarkeit von Anleihen bald verbessern könnte

Frischer Wind für RWE

Mit Zertifikaten vom Umbau des Versorgers profitieren.

Schöner Urlaub

Welche Rechte Urlauber haben, wenn unterwegs etwas schiefgeht. Aktuelle Urteile zum Reiserecht - inklusive großer Checkliste.





