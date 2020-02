Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Rein in die Rally! 9 Gewinner-Titel für jeden Risikotyp

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 08/2020, ab Samstag, 22. Februar 2020, im Handel und auch digital



Themenauswahl

Rein in die Rally! 9 Gewinner-Titel für jeden Risikotyp

Die Aktienkurse steigen auf immer neue Rekorde. Warum Rücksetzer Kaufgelegenheiten sind, welche Titel ein Investments wert sind.

Zweifelhaftes Angebot

Volkswagen bietet den geprellten Dieselkunden überraschend eine Entschädigung an. Warum Verbraucherschützer vor der Annahme dieser Offerte warnen.

Top-Vermögensverwalter

Die firstfive-Gewinner 2020

Zweifel an der GroKo

FDP-Finanz­expertin Bettina Stark-Watzinger über das Thüringen-Debakel, marktwirtschaftliche Politk und das Ende des Soli.

Die unheimliche Banken-Rally

Plötzlich haussieren Deutsche Bank und Commerzbank.

Traumfabrik Skolkowo

Nahe Moskau soll Russlands Silicon Valley entstehen. Warum Start-ups es dort schwer haben.

Lecker und lukrativ

Pflanzliche Alternativen zu Fleisch erobern den Lebensmittelmarkt. Aber nicht jede Aktie schmeckt.

Hochprozentige Tech-Titel

Bei Varta und Wirecard ist der Einstieg mit Discountzertifikaten besonders attraktiv.

Zweifelhafte Bewertung

Nach dem Absturz lockt die Cannabis-Branche mit günstigen Kurse und neuen ETFs. Was Anleger dazu wissen sollten, damit ihr Geld nicht in Rauch aufgeht.

Einfach ausgezeichnet

Onlinebroker-Test, letzter Teil: Alles über Fondshandel, Sparpläne - und die Gesamtwertung.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag