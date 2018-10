Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag ab morgen wieder im Handel

€uro am Sonntag

Crash-Gefahr an den Börsen: Wie Sie Ihr Geld schützen

Nach fast zehn Jahren Hausse werden die Risiken für die Aktienmärkte größer, die Gefahren für Anleger steigen. Eine Analyse.

Kluger Kopf

Paul Allen war eine wahrlich schillernde Figur. Nicht nur in der Tech­szene, sondern auch im Leben.

Milliarden für den Turbo

Die Deutsche Telekom gibt Gas beim neuen Mobilfunkstandard 5G. Wo Anleger anrufen sollten.

High, so high

Nach der Legalisierung in Kanada nehmen Cannabiszüchter jetzt ­Europa ins Visier.

Das 1 x 1 der Geldanlage

Teil 2 der Serie mit Test: Zwischen Optimismus und Angst - welcher Anlegertyp sind Sie?

Spekulation auf Pump

Bis zum Ende des Jahres kann der Ölpreis auf 100 Dollar klettern. Wie Anleger davon profitieren.

Kranker Konzern

Fresenius-Aktionäre im Wechselbad der Gefühle: Erst positive Nachrichten in Sachen Akorn-Übernahme, dann die Gewinnwarnung der Tochter FMC und der Kurssturz. Was mit der Aktie los ist.

Frankfurt intern

Hinter den Kulissen der Beteiligungsgesellschaft Indus.

Aktie im Brennpunkt

Die Marge enttäuscht, doch das Cloud-Geschäft treibt SAP voran.

Das lange Leiden der P&R-Anleger

Auch nach den Gläubigertreffen ist unklar, wie viel von ihrem Geld die 54.000 Containerinvestoren wiedersehen werden.

Teure Delikatessen

Der Bonafide Global Fish Fonds widersetzt sich dem Abwärtstrend.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



