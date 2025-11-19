Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Mittwochnachmittag auf Höhenflug

Kurs der Highland Critical Minerals

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Highland Critical Minerals. Zuletzt wies die Highland Critical Minerals-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 8,3 Prozent auf 1,30 EUR nach oben.

Die Highland Critical Minerals -Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,3 Prozent auf 1,30 EUR. Die Highland Critical Minerals-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,35 EUR aus. Bei 1,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 62.222 Highland Critical Minerals-Aktien den Besitzer.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Highland Critical Minerals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highland Critical Minerals

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung