Kurs der Highland Critical Minerals

Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Mittwochnachmittag auf Höhenflug

19.11.25 16:08 Uhr
Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Mittwochnachmittag auf Höhenflug

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Highland Critical Minerals. Zuletzt wies die Highland Critical Minerals-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 8,3 Prozent auf 1,30 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
1,31 EUR 0,11 EUR 9,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Highland Critical Minerals-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,3 Prozent auf 1,30 EUR. Die Highland Critical Minerals-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,35 EUR aus. Bei 1,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 62.222 Highland Critical Minerals-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.net

