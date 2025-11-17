Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health fällt am Montagabend tief

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,7 Prozent auf 34,52 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 6,7 Prozent im Minus bei 34,52 USD. Die Hims Hers Health-Aktie sank bis auf 34,44 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,67 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.412.098 Hims Hers Health-Aktien.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 72,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 52,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 19,16 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Verlust von 44,50 Prozent wieder erreichen.

Hims Hers Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Hims Hers Health gewährte am 03.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 598,98 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 401,56 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 49,16 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hims Hers Health am 02.03.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Hims Hers Health-Anleger Experten zufolge am 01.03.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,469 USD je Hims Hers Health-Aktie.

