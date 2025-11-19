DAX23.199 +0,1%Est505.551 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,2%Nas22.528 +0,4%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,38 -2,2%Gold4.071 +0,1%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street uneins -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verbilligt sich am Mittwochnachmittag

19.11.25 16:08 Uhr
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 35,76 USD ab.

Die Hims Hers Health-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 35,76 USD. Zwischenzeitlich weitete die Hims Hers Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,53 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,60 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 293.762 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 104,08 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,06 USD am 20.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hims Hers Health-Aktie 43,90 Prozent sinken.

Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Hims Hers Health veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 598,98 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hims Hers Health einen Umsatz von 401,56 Mio. USD eingefahren.

Hims Hers Health dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 02.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Hims Hers Health rechnen Experten am 01.03.2027.

In der Hims Hers Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 1,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

