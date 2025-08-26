Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die Hims Hers Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 45,60 USD zu. Bei 45,82 USD erreichte die Hims Hers Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 407.494 Hims Hers Health-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 60,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 13,48 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 70,44 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 lud Hims Hers Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hims Hers Health ein EPS von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 544,83 Mio. USD gegenüber 315,65 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hims Hers Health am 10.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hims Hers Health ein EPS in Höhe von 0,572 USD in den Büchern stehen haben wird.

