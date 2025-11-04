DAX23.814 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1495 -0,2%Öl64,02 -1,3%Gold3.995 -0,2%
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX tiefrot -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Amazon, Tesla, Nordex, Evonik, Schaeffler, Rheinmetall im Fokus
HUGO BOSS-Aktie fällt: Nach Umsatzrückgang im 3. Quartal pessimistischer für 2025
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

04.11.25 12:04 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 257,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:43 Uhr 0,9 Prozent auf 257,20 EUR. Bei 258,00 EUR erreichte die HOCHTIEF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 251,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.998 HOCHTIEF-Aktien.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 4,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,23 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,21 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 142,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 23.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 9,45 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 10,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

