So bewegt sich HOCHTIEF

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag mit Einbußen

05.11.25 09:23 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 257,40 EUR ab.

Das Papier von HOCHTIEF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 257,40 EUR abwärts. Im Tief verlor die HOCHTIEF-Aktie bis auf 257,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 257,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.732 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 268,00 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,12 Prozent. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 57,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,32 EUR. Im Vorjahr hatte HOCHTIEF 5,23 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie aus.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,89 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 06.11.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 10,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren verdient

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

DatumMeistgelesen
