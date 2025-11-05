DAX24.090 +0,6%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.496 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1478 -0,1%Öl64,11 -0,4%Gold3.980 +1,2%
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Amazon, Fresenius, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt
Notierung im Blick

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

05.11.25 16:08 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

Die Aktie von HOCHTIEF zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die HOCHTIEF-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 260,80 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 260,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HOCHTIEF-Aktie sogar auf 261,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der HOCHTIEF-Aktie ging bis auf 257,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 257,00 EUR. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.801 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (268,00 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. 2,76 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 110,30 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 136,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 5,23 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 142,00 EUR für die HOCHTIEF-Aktie.

HOCHTIEF ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,30 EUR, nach 4,03 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,89 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,30 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

