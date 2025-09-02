DAX23.725 +0,5%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,73 -0,4%Dow45.380 -0,1%Nas21.866 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,96 +0,4%Gold3.630 +1,2%
Aktienkurs aktuell

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF macht am Montagnachmittag Boden gut

08.09.25 16:10 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF macht am Montagnachmittag Boden gut

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von HOCHTIEF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 223,80 EUR.

HOCHTIEF AG
223,20 EUR 2,80 EUR 1,27%
Das Papier von HOCHTIEF legte um 15:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 223,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 224,00 EUR. Bei 219,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.195 HOCHTIEF-Aktien.

Am 19.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 228,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,50 EUR. Mit Abgaben von 52,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,07 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 142,00 EUR für die HOCHTIEF-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 23.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte HOCHTIEF möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,77 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

