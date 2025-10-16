HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 255,00 EUR nach.

Die HOCHTIEF-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 255,00 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie sank bis auf 254,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 255,40 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 16.582 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (268,00 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 4,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,23 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,08 EUR aus. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 9,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren verdient

HOCHTIEF-Aktie zieht an: Großen Nuklearauftrag in Großbritannien gesichert

So will die EU die Wirtschaft mit KI fit machen