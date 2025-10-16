HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF behauptet sich am Donnerstagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von HOCHTIEF zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 256,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die HOCHTIEF-Aktie wies um 11:44 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 256,20 EUR. Bei 257,80 EUR erreichte die HOCHTIEF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 254,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 255,40 EUR. Bisher wurden heute 8.691 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 268,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 110,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 132,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,08 EUR aus. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

HOCHTIEF ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOCHTIEF noch ein Gewinn pro Aktie von 4,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,73 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

