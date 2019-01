Hoher Auftragseingang beflügelt Windanlagenbauer Vestas

Im abgelaufenen Jahr dürfte der um mehrere Posten bereinigte freie Barmittelzufluss bei etwa 400 Millionen Euro gelegen haben, teilte Vestas am Mittwoch in Aarhus mit. Bisher hatte das Management lediglich mindestens 100 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Wichtigste Ursache der besseren Entwicklung sei ein hoher Auftragseingang gewesen, hieß es. Die Aktie legte zuletzt kräftig um rund 9 Prozent zu.

Beim bereinigten freien Barmittelzufluss rechnet der Nordex-Konkurrent die Übernahme von Utopus Insights, Investitionen in handelbare Wertpapiere und kurzfristige Finanzanlagen heraus. Seinen kompletten Jahresbericht für 2018 will das Unternehmen am 7. Februar vorlegen./stw/jha/

AARHUS (dpa-AFX)

